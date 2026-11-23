Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 kişiden 11'i tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 kişiden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 415 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 8 fişek, 2 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
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