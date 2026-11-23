Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdoğan Açıkkafa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Erdoğan Açıkkafa (41), E.A. (40), A.A. (63), Z.A. (26), A.M. (19) ve N.E. (43) yaralandı.

Yenimahalle Ozanlar Parkı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.