Karaman’da kız isteme meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle’de Ozanlar Parkı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdoğan Açıkkafa (41), E.A. (40), A.A. (63), Z.A. (26), A.M. (19) ve N.E. (43) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ve özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan sırtına aldığı bıçak darbesiyle durumu ağır olan Erdoğan Açıkkafa, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı parkta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.