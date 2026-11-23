Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden şahsa arkadaşının bir daha ulaşamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu (37) dün saat 16.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı. Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da desteğiyle dağlık ve ormanlık alanda Göksu'yu aramaya başladı. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar Göksu'ya ait herhangi bir ize rastlanmazken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.