Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişiden 11'i tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişiden 11'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 526 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 20 litre etil alkol, 101 sikke, 72 obje, kaçak kazı malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı, 292 sentetik ecza hapı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
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