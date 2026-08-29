Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan diğer aracın sürücüsü M.Ş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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