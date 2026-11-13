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        Karaman'da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama

        Karaman'da jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 101 sikke, 72 tarihi obje, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak alkol ele geçirildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Karaman'da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama

        Karaman'da jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 101 sikke, 72 tarihi obje, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak alkol ele geçirildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, 11'i tutuklandı.

        Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 612 Kasım tarihlerinde il genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) başta olmak üzere asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 18 bin 526 şahıs ve 8 bin 425 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Denetim ve operasyonlarda ayrıca 5 gram esrar, 379 gram kenevir ve skunk bitkisi, 297 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 101 sikke ve 72 obje ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 20 litre kaçak etil alkol, alkol yapımında kullanılan kit ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

        Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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