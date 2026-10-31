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        Karaman'da jandarmanın denetimlerinde tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi: 20 tutuklama

        Karaman'da jandarma ekiplerinin 1631 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde tarihi eser, uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Karaman'da jandarmanın denetimlerinde tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi: 20 tutuklama

        Karaman’da jandarma ekiplerinin 1631 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde tarihi eser, uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1631 Ekim 2026 tarihleri arasında geniş çaplı denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere yürütülen çalışmalarda 27 bin 866 şahıs ile 9 bin 871 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 79 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Denetim ve aramalarda ise 5 parça halinde peçeteye emdirilmiş amfetamin maddesi, Bizans dönemine ait 1 küp ve 1 el yazması kitap, 100 sikke, 22 tarihi obje, çeşitli özelliklerde 8 dedektör ve alan tarama cihazı, 11 litre etil alkol, 5 litre bandrolsüz kaçak içki, alkol yapım kiti, elektronik makaron doldurma makinesi parçası, çeşitli miktarlarda kaçak tütün ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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