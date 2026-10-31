Karaman'da yaya geçidinde panelvan aracın çarptığı kadın yaralandı

Kaza, Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki 32 AK 730 plakalı panelvan araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. (45) isimli kadına çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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