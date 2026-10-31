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        Karaman'da yaya geçidinde panelvan aracın çarptığı kadın yaralandı

        Karaman'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, panelvan aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Karaman'da yaya geçidinde panelvan aracın çarptığı kadın yaralandı

        Karaman'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, panelvan aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Kaza, Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki 32 AK 730 plakalı panelvan araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. (45) isimli kadına çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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