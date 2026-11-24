22 Kasım öğlen saatlerinde Karaman'ın Ermenek ilçesi Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu ve M.K'nin bulunduğu araç çamura saplanmış, yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine M.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce 23 Kasım'da arama çalışması başlatılmıştı.

Kumdan Boğazı mevkisindeki Tekeçatı Barajı yakınlarında AFAD, jandarma ve Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekiplerince yapılan arama çalışmasında Göksu'nun cesedine ulaşıldı.

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