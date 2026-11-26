Karaman'da kazı alanına düşen otomobil ters döndü
Karaman'da elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düşen otomobil ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Karaman'da elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düşen otomobil ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 70 ACN 762 plakalı BMW marka otomobil, elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düştü. Takla atarak ters dönen otomobilde yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Öte yandan, araç sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, kaza yerinde görüntü alan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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