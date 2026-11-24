KAYIP MEHMET ALİ'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ermenek ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Ali Göksu'nun cansız bedeni arama yapan ekipler tarafından Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde bulundu. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kan ve darbe izi olduğu belirlenen Göksu'nun cenazesi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tahliye bölümünde suyun akış hızını yavaşlatmak için kullanılan merdivenlerde de kan izleri tespit etti. Göksu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

KARAMAN,