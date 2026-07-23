Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Muaythai'de hedef kadın-erkek sporcu sayısını eşitlemek

        Muaythai'de hedef kadın-erkek sporcu sayısını eşitlemek

        HARUN REŞİT YILDIKO - Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, son zamanlarda muaythaide kadın sporcu sayısının çok arttığını belirterek, "Eskiden yüzde 80 erkek yarışmacı vardı. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Muaythai'de hedef kadın-erkek sporcu sayısını eşitlemek

        HARUN REŞİT YILDIKO - Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, son zamanlarda muaythaide kadın sporcu sayısının çok arttığını belirterek, "Eskiden yüzde 80 erkek yarışmacı vardı. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek" dedi.

        Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakaları için Karaman'ın Sarıveliler ilçesine gelen Yıldız, AA muhabirine, muaythai sporunu farklı il ve ilçelere taşıyarak sporun yaygınlaşmasını amaçladıklarını, böylece daha fazla gencin muaythai ile tanışmasına katkı sağladıklarını belirtti.

        Federasyonun kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Yıldız, 250 bine yakın lisanslı sporcuya ulaştıklarını, bunlardan 40 bininin aktif olarak müsabakalarda yer aldığını belirtti.




        - "Amacımız, sporun gitmediği yere gidip orada daha çok sporcuyu bu spora kazandırmak"

        Yıldız, iki yıl önce başlattıkları 7 bölge şampiyonası projesiyle sporculara daha fazla müsabaka yapma imkanı sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "7 bölgede 7 bölge şampiyonası düzenliyoruz. Yani Doğu Anadolu'dan Ege Bölgesi'ne kadar ayrı ayrı bölgesel şampiyonalar yapıyoruz. Bu, sporcu kalitesini artırdığı gibi altyapının güçlenmesine de ciddi katkı sağlıyor. Metropollerde zaten her türlü spor dalı yapılıyor. Buna doymuşlar. Amacımız, sporun gitmediği yere gidip orada daha çok sporcuyu bu spora kazandırmak. Son zamanlarda özellikle kadın sporcu sayımız çok arttı. Eskiden yarışmacıların yüzde 80'i erkekti. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek. Sporun içinde kadın-erkek eşitliği olduğunu, sporun daha ahlaklı ve daha düzeyli ilerlediğini görüyoruz."




        - Hedef Avrupa Oyunları'nda şampiyonluk

        Milli takımın son yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza attığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

        "2025'te Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Son yıllarda düzenlenen şampiyonalarda ya birinci ya da ikinci oluyoruz. Bu yılki hedefimiz, madalya sayısından ziyade altın madalya sayısını artırarak takımı zirvede tutmak. Dünyanın zirvesine oturabilmek için 20 gümüş ya da bronz madalya almanız bir şey ifade etmiyor. 4-5 altın madalya aldığınız zaman zirveye oturuyorsunuz. Hedefimiz, 2027'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Oyunları'nda şampiyon olmak. Bu sporda dünyadaki en güçlü takımlardan biriyiz."

        Yıldız, çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasının önemine dikkati çekerek, sporun fiziksel gelişimin yanı sıra özgüven, disiplin ve sosyal gelişime de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!

        Benzer Haberler

        Karaman'da TÜGVA tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" yapıldı
        Karaman'da TÜGVA tarafından "Veli Okulu Lansman Programı" yapıldı
        Karaman'da SUV aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı
        Karaman'da SUV aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı
        Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı
        Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
        Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
        Karaman'da araca silahlı saldırı: 1 yaralı
        Karaman'da araca silahlı saldırı: 1 yaralı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı