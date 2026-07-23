Muaythai'de hedef kadın-erkek sporcu sayısını eşitlemek

HARUN REŞİT YILDIKO - Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, son zamanlarda muaythaide kadın sporcu sayısının çok arttığını belirterek, "Eskiden yüzde 80 erkek yarışmacı vardı. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek" dedi.



Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakaları için Karaman'ın Sarıveliler ilçesine gelen Yıldız, AA muhabirine, muaythai sporunu farklı il ve ilçelere taşıyarak sporun yaygınlaşmasını amaçladıklarını, böylece daha fazla gencin muaythai ile tanışmasına katkı sağladıklarını belirtti.



Federasyonun kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Yıldız, 250 bine yakın lisanslı sporcuya ulaştıklarını, bunlardan 40 bininin aktif olarak müsabakalarda yer aldığını belirtti.









- "Amacımız, sporun gitmediği yere gidip orada daha çok sporcuyu bu spora kazandırmak"



Yıldız, iki yıl önce başlattıkları 7 bölge şampiyonası projesiyle sporculara daha fazla müsabaka yapma imkanı sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"7 bölgede 7 bölge şampiyonası düzenliyoruz. Yani Doğu Anadolu'dan Ege Bölgesi'ne kadar ayrı ayrı bölgesel şampiyonalar yapıyoruz. Bu, sporcu kalitesini artırdığı gibi altyapının güçlenmesine de ciddi katkı sağlıyor. Metropollerde zaten her türlü spor dalı yapılıyor. Buna doymuşlar. Amacımız, sporun gitmediği yere gidip orada daha çok sporcuyu bu spora kazandırmak. Son zamanlarda özellikle kadın sporcu sayımız çok arttı. Eskiden yarışmacıların yüzde 80'i erkekti. Son yaptığımız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kadın sporcu oranı yüzde 45'e ulaştı. Hedefimiz bunu eşitleyip daha çok kadın sporcuyu branşa çekmek. Sporun içinde kadın-erkek eşitliği olduğunu, sporun daha ahlaklı ve daha düzeyli ilerlediğini görüyoruz."









- Hedef Avrupa Oyunları'nda şampiyonluk



Milli takımın son yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza attığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:



"2025'te Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Son yıllarda düzenlenen şampiyonalarda ya birinci ya da ikinci oluyoruz. Bu yılki hedefimiz, madalya sayısından ziyade altın madalya sayısını artırarak takımı zirvede tutmak. Dünyanın zirvesine oturabilmek için 20 gümüş ya da bronz madalya almanız bir şey ifade etmiyor. 4-5 altın madalya aldığınız zaman zirveye oturuyorsunuz. Hedefimiz, 2027'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Oyunları'nda şampiyon olmak. Bu sporda dünyadaki en güçlü takımlardan biriyiz."



Yıldız, çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasının önemine dikkati çekerek, sporun fiziksel gelişimin yanı sıra özgüven, disiplin ve sosyal gelişime de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

