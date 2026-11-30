Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 30.11.2026 - 00:07 Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla kent merkezi beyaza büründü.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ardahan'da da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
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