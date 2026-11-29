Kars'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Kars'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 29.11.2026 - 23:47 Güncelleme:
Kars'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Bozkale köyündeki evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye Kars Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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