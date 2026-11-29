Kars’ta sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kars merkeze bağlı Bozkale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangını fark eden vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.