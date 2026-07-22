Kars'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kars'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.





Taner B. idaresindeki 36 AAN 868 plakalı otomobil, Abdussamet Y. yönetimindeki 23 AEL 478 plakalı otomobil ile Sinan B'nin kullandığı 35 ADN 955 plakalı SUV tipi araç, Paşaçayır-Sanayi kara yolunda çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

