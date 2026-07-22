Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kars'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kars'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Kars'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kars'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


        Taner B. idaresindeki 36 AAN 868 plakalı otomobil, Abdussamet Y. yönetimindeki 23 AEL 478 plakalı otomobil ile Sinan B'nin kullandığı 35 ADN 955 plakalı SUV tipi araç, Paşaçayır-Sanayi kara yolunda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"

        Benzer Haberler

        Kars İl Özel İdaresi'nden güvenli ulaşım hamlesi: BSK asfaltlanan köy yolla...
        Kars İl Özel İdaresi'nden güvenli ulaşım hamlesi: BSK asfaltlanan köy yolla...
        Kars'ta leylekler biçilen çayırlarda yiyecek aradı
        Kars'ta leylekler biçilen çayırlarda yiyecek aradı
        Kars'ta SERKA'nın 103. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi: 2027 yol...
        Kars'ta SERKA'nın 103. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi: 2027 yol...
        Silajlık mısır üretimi Kars'ta her geçen gün yaygınlaşıyor
        Silajlık mısır üretimi Kars'ta her geçen gün yaygınlaşıyor
        Kars Valisi Ziya Polat'tan bağımlılıkla mücadelede net mesaj Polat, "çocuk...
        Kars Valisi Ziya Polat'tan bağımlılıkla mücadelede net mesaj Polat, "çocuk...
        Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği: 28 bin 766 vatandaş...
        Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği: 28 bin 766 vatandaş...