Kars'ta suni karlama için yapılan gölet Sarıkamış Kayak Merkezi'ne güzellik katıyor

Kars'ta Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama için oluşturulan gölet, yaz aylarındaki manzarasıyla bölgeye güzellik katıyor.



Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde geçen yıl suni karlama için yapılan gölet, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.



Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikte ve Sarıçam Ormanları arasında bulunan kayak merkezinin zirvesindeki 115 bin metreküplük gölet, yaz mevsiminde farklı güzelliğe büründü.





Kış sezonunda karla kaplı olduğu için göleti göremeyen vatandaşlar, yazın zirveye çıkarak gölet etrafında doğayla baş başa vakit geçiriyor.



Vatandaşlardan İbrahim Ertekin, AA muhabirine, göletin kayak merkezine farklı bir güzellik kattığını belirterek, "Kışın buraya geldik gölü göremedik. Yazın geldik, gördük çok güzel manzarası ve doğası var, bunun keyfini çıkarıyoruz. Sarıkamışlı hemşerilerimizi, herkesi gölümüzü görmeye davet ediyoruz." dedi.

