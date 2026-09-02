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        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile bir internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile bir internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

        Yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile 1 internet sitesi tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla hesaplara ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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