Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar dağcıların yeni rotası oldu

        Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar dağcıların yeni rotası oldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde yaklaşık 6-7 milyon yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan bazalt sütunları, doğaseverlerin yeni rotası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar dağcıların yeni rotası oldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde yaklaşık 6-7 milyon yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan bazalt sütunları, doğaseverlerin yeni rotası oldu.

        Karagüney köyü yakınlarında yüzeye çıkan lavların Geç Miyosen döneminde soğuması sırasında sınırlı bir bölgede beşgen ve altıgen prizma şeklinde oluşan sütunlar​​​​​​​, "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi"nde yayımlanarak literatüre kazandırılmasıyla ilgi odağı oldu.

        Yaklaşık 1890 rakımda bulunan bazalt sütunlar, sahip oldukları doğal görünümüyle bölgeye gelen dağcıların uğrak noktası oluyor. Kars ve Iğdır'dan dağcılar, bazalt sütunlara yürüyüş gerçekleştirerek bölgeyi rotalarına ekledi.

        REKLAM

        Iğdır Dağ Safarisi Kulübü üyesi Ali Öztürk, AA muhabirine, bazalt sütunların jeolojik açıdan dikkat çekici bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Sütunların çok güzel bir görüntüsü var. 10 kişilik bir ekiple ziyarete geldik, bir keşif yaptık ve yeni rota oluşturduk." dedi.

        Öztürk, dağcıların yeni rotalar oluşturmaya devam ettiğini anlatarak, bazalt sütunlarını ise herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

        Amatör dağcı Hakan Duman ise doğal bir jeolojik oluşum alanını rotalarına eklediklerini dile getirerek, bütün dağcıları bölgeye doğal oluşumu görmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        Benzer Haberler

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta besiciler silajlık mısır hasadıyla k...
        Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta besiciler silajlık mısır hasadıyla k...
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Milli kuraşçı Diyar "köyünde" güç depoluyor
        Milli kuraşçı Diyar "köyünde" güç depoluyor
        Kars'ta Aras EDAŞ görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kars'ta Aras EDAŞ görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve anneanne birbirlerini su...
        Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili anne ve anneanne birbirlerini su...