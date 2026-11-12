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        6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:57 Güncelleme:
        6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olması gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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