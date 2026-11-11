Yangında küle dönen ormanda yeni fidanlar toprakla buluşturuldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlarda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 640 fidan toprakla buluşturuldu. Alana 1 milyon 451 bin 742 fidanın dikilmesi hedefleniyor.

1 Eylül 2025 tarihinde Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangınlarda 2 bin 78 hektar ormanlık alan ile 658 hektar tarım arazisi zarar görmüştü. Toplam 2 bin 736 hektarlık alanı etkileyen yangında bir ev, bir samanlık ve bir ahır da kullanılamaz hale gelmişti. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangından sonra ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Ormanın yeniden yeşertilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

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Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanları diktiler

Yanan ormanlık alanda, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, "Geleceği Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte 13 farklı türden toplam bin 640 fidan, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu. İlk fidanları dikildiği alanda, 14 farklı türde toplam 1 milyon 451 bin 742 fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Ayrıca bölgede, 250 hektarlık doğal kızılçam gençliği de oluşturulacak.

"Orman varlığını artırabilen çok az sayıda ülkeden biriyiz"

Düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, "Dünya genelinde ormanların azaldığını söylüyoruz, ancak ülkemiz bu konuda dünya geneliyle ayrışmaktadır. Dünya genelinde orman varlığını artırabilen çok az sayıda ülkeden biriyiz. Bu bizim açımızdan gerçekten gurur verici bir durumdur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze ormanların korunması konusunda başka anayasadaki düzenleme olmak kaydıyla ilgili kanunlar ve diğer düzenleyici işlemlerle, ormanlar ciddi şekilde korunmaktadır" dedi.

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"Mücadelemiz son kıvılcım sönene kadar değil, yeniden o topraklar hayat buluncaya kadar devam ediyor"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya ise, "2025 yılında içinde bulunduğumuz alanda Uçarsu, Sancar ve Kayaboğazı işletme şefliklerimizin sınırlarındaki 2 bin 677 hektar alanda etkili olan bir yangın meydana geldi. Yangından sonra çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımız neticesinde 250 hektar alanda kızılçam gençliği meydana geldi. Biz b kızılçam gençliğinin koruması ve bakımlarını yaparak iyi bir orman haline getirmeye gayret edeceğiz. Geri kalan alanda 901 kilometre teras yapacağız. Bu teraslara da 1 milyon 451 bin 743 adet fidan dikeceğiz. 14 farklı türde fidan dikim yapacağız. Bugün ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında alıç, ahlat, badem, elma, erik, karaçam, sedir, ladin gibi diğer yaprak ve meyve türler olmak üzere toplam 13 farklı türden bugün bin 640 adet fidanı toprakta buluşturacağız. Meyve türleriyle yaptığımız ağaçlandırmalarda hem yaban hayatının besin kaynağı hem de biyoçeşitliliğe katkı vermek istiyoruz. Bizim mücadelemiz son kıvılcım sönene kadar değil, yeniden o topraklar hayat buluncaya kadar devam ediyor. Yangının bıraktığı izler ne kadar derin olursa olsun, devletimizin imkanları, teşkilatımızın gücü ve milletimizin desteğiyle bu topraklar yeniden ormanlarla buluşacaktır" diye konuştu.

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"Bugün kendi başıma fidan diktim, 3 tane ağaca can verdim"

Etkinliğe katılan Sefa Yiğit Kocaoğlu da, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber fidan dikmeye geldik. Hep birlikte ağaçlara can verdik. 3 tane fidan diktim, 3 tane ağaca can verdim" şeklinde konuştu.

İlçelerde de çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu

Öte yandan, Tosya ve İhsangazi ilçesinde düzenlenen etkinliklerde fidanlar topraklarla buluşturuldu. Tosya'da düzenlenen etkinliğe Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve vatandaşlar katılırken, İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık katılımcılarla birlikte fidan dikti.