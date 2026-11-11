Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Yangında küle dönen ormanda yeni fidanlar toprakla buluşturuldu

        Yangında küle dönen ormanda yeni fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlarda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 640 fidan toprakla buluşturuldu. Alana 1 milyon 451 bin 742 fidanın dikilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Yangında küle dönen ormanda yeni fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlarda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 640 fidan toprakla buluşturuldu. Alana 1 milyon 451 bin 742 fidanın dikilmesi hedefleniyor.

        1 Eylül 2025 tarihinde Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangınlarda 2 bin 78 hektar ormanlık alan ile 658 hektar tarım arazisi zarar görmüştü. Toplam 2 bin 736 hektarlık alanı etkileyen yangında bir ev, bir samanlık ve bir ahır da kullanılamaz hale gelmişti. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangından sonra ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Ormanın yeniden yeşertilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

        REKLAM

        Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanları diktiler

        Yanan ormanlık alanda, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, "Geleceği Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte 13 farklı türden toplam bin 640 fidan, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu. İlk fidanları dikildiği alanda, 14 farklı türde toplam 1 milyon 451 bin 742 fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Ayrıca bölgede, 250 hektarlık doğal kızılçam gençliği de oluşturulacak.

        "Orman varlığını artırabilen çok az sayıda ülkeden biriyiz"

        Düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, "Dünya genelinde ormanların azaldığını söylüyoruz, ancak ülkemiz bu konuda dünya geneliyle ayrışmaktadır. Dünya genelinde orman varlığını artırabilen çok az sayıda ülkeden biriyiz. Bu bizim açımızdan gerçekten gurur verici bir durumdur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze ormanların korunması konusunda başka anayasadaki düzenleme olmak kaydıyla ilgili kanunlar ve diğer düzenleyici işlemlerle, ormanlar ciddi şekilde korunmaktadır" dedi.

        REKLAM

        "Mücadelemiz son kıvılcım sönene kadar değil, yeniden o topraklar hayat buluncaya kadar devam ediyor"

        Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya ise, "2025 yılında içinde bulunduğumuz alanda Uçarsu, Sancar ve Kayaboğazı işletme şefliklerimizin sınırlarındaki 2 bin 677 hektar alanda etkili olan bir yangın meydana geldi. Yangından sonra çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımız neticesinde 250 hektar alanda kızılçam gençliği meydana geldi. Biz b kızılçam gençliğinin koruması ve bakımlarını yaparak iyi bir orman haline getirmeye gayret edeceğiz. Geri kalan alanda 901 kilometre teras yapacağız. Bu teraslara da 1 milyon 451 bin 743 adet fidan dikeceğiz. 14 farklı türde fidan dikim yapacağız. Bugün ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında alıç, ahlat, badem, elma, erik, karaçam, sedir, ladin gibi diğer yaprak ve meyve türler olmak üzere toplam 13 farklı türden bugün bin 640 adet fidanı toprakta buluşturacağız. Meyve türleriyle yaptığımız ağaçlandırmalarda hem yaban hayatının besin kaynağı hem de biyoçeşitliliğe katkı vermek istiyoruz. Bizim mücadelemiz son kıvılcım sönene kadar değil, yeniden o topraklar hayat buluncaya kadar devam ediyor. Yangının bıraktığı izler ne kadar derin olursa olsun, devletimizin imkanları, teşkilatımızın gücü ve milletimizin desteğiyle bu topraklar yeniden ormanlarla buluşacaktır" diye konuştu.

        REKLAM

        "Bugün kendi başıma fidan diktim, 3 tane ağaca can verdim"

        Etkinliğe katılan Sefa Yiğit Kocaoğlu da, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber fidan dikmeye geldik. Hep birlikte ağaçlara can verdik. 3 tane fidan diktim, 3 tane ağaca can verdim" şeklinde konuştu.

        İlçelerde de çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu

        Öte yandan, Tosya ve İhsangazi ilçesinde düzenlenen etkinliklerde fidanlar topraklarla buluşturuldu. Tosya'da düzenlenen etkinliğe Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve vatandaşlar katılırken, İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık katılımcılarla birlikte fidan dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar to...
        Kastamonu'nun ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar to...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı
        Tosya'da 300 fidan toprakla buluştu
        Tosya'da 300 fidan toprakla buluştu
        Hanönü'de umre kafilesi uğurlandı
        Hanönü'de umre kafilesi uğurlandı
        Kastamonu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı