Tosya'da 300 fidan toprakla buluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sapaca köyü mevkisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Ormanların çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Uyanık, "Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras toprakla buluşturacağımız ormanlarımızdır. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü olarak ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için ekip arkadaşlarımla yoğun şekilde çalışma yürütüyoruz." dedi.

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Daha sonra katılımcılar, 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu ile vatandaşlar katıldı.