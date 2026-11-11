Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda, 53 gram metamfetamin, 223 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ekstazi hap, 265 adet sentetik ecza hapı, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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