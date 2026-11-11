Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

        Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

        Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda, 53 gram metamfetamin, 223 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ekstazi hap, 265 adet sentetik ecza hapı, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        REKLAM

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Tosya'da 300 fidan toprakla buluştu
        Tosya'da 300 fidan toprakla buluştu
        Hanönü'de umre kafilesi uğurlandı
        Hanönü'de umre kafilesi uğurlandı
        Kastamonu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
        Kastamonu Üniversitesi, COP31'de 12 projeyle yerini alıyor
        Kastamonu Üniversitesi, COP31'de 12 projeyle yerini alıyor
        Kastamonu'da aranan 30 şahıs yakalandı
        Kastamonu'da aranan 30 şahıs yakalandı
        Kastamonu'da karın kapattığı köy yolları ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da karın kapattığı köy yolları ulaşıma açıldı