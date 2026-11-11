Kastamonu'da karın kapattığı köy yolları ulaşıma açıldı

Kastamonu'da hafta sonu yağan kar sebebiyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı öncesine teyakkuza geçen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

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