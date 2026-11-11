Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da karın kapattığı köy yolları ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da karın kapattığı köy yolları ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Kastamonu'da karın kapattığı köy yolları ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

        Kastamonu'da hafta sonu yağan kar sebebiyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı öncesine teyakkuza geçen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapalı köy yolu kalmadı
        Kastamonu'da kar nedeniyle kapalı köy yolu kalmadı
        Pompeiopolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan mozaiğin alanı büyüyor
        Pompeiopolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan mozaiğin alanı büyüyor
        Karadeniz'in Efes'i Pompeiopolis'te 130 metrekarelik mozaik ortaya çıkarldı...
        Karadeniz'in Efes'i Pompeiopolis'te 130 metrekarelik mozaik ortaya çıkarldı...
        Kastamonu Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
        Milli boksör Havvanur'un "aynı yılda iki şampiyonluk" hedefi
        Milli boksör Havvanur'un "aynı yılda iki şampiyonluk" hedefi
        Tosya Belediyesi, ODTÜ ile ilçeyi yeniden planlıyor
        Tosya Belediyesi, ODTÜ ile ilçeyi yeniden planlıyor