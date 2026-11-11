Kastamonu'da kar nedeniyle kapalı köy yolu kalmadı
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Giriş: 11.11.2026 - 11:38 Güncelleme:
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Pazar günü itibarıyla kapalı olan 230 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.
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