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        Kastamonu Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vali yardımcılarının isimleri kullanılarak para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kastamonu Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vali yardımcılarının isimleri kullanılarak para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

        Kastamonu Valiliği, dolandırıcıların son günlerde vali yardımcılarının isimlerini kullanarak iş insanları ve vatandaşlardan talep ettiği bilgisine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada, kamu görevlilerinin vatandaşlardan para, bağış veya herhangi bir yardım talep etmesinin söz konusu olmadığı ve vatandaşların bu tür girişimlerle karşılaştığında durumu güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.

        Açıklamada, "Son günlerde vali yardımcılarımızın isimleri kullanılarak bazı iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın arandığı ve çeşitli gerekçelerle kendilerinden para talep edildiği yönünde bilgiler edinilmiştir. Vali yardımcılarımızın veya kamu görevlilerimizin vatandaşlarımızdan para, bağış veya herhangi bir maddi yardım talep etmesi söz konusu değildir. Bu tür girişimlerle karşılaşan vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın herhangi bir ödeme yapmamaları, kişisel veya finansal bilgilerini paylaşmamaları ve vakit kaybetmeden durumu güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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