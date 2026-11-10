Kastamonu'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
– Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
– Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şener Kaplan (47) idaresindeki 16 APD 659 plakalı kamyonet, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Bahçe Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Ambulansla Bozkurt - Abana Devlet Hastanesine sevk edilen kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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