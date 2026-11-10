Kastamonu'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Ambulansla Bozkurt - Abana Devlet Hastanesine sevk edilen kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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