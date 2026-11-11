Tosya Belediyesi, ODTÜ ile ilçeyi yeniden planlıyor

Tosya Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen "Tosya Planlama ve Tasarım Çalışması" kapsamında, ilçenin geleceğe yönelik planlama önerileri ele alındı.

Tosya Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından "Tosya Planlama ve Tasarım Çalışması" yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin mevcut şehir yapısı, imar planları, ulaşım, altyapı, ekonomik ve sosyal gelişimi ile geleceğe yönelik planlama çalışmaları ele alındı. 3 gün süreyle ilçede yürütülen çalışmaların tamamlanması nedeniyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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Gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından yürütülen ‘Tosya Planlama ve Tasarım Çalışması’ kapsamında, 911 Kasım tarihleri arasında Tosya ilçesinde araştırma ve incelemelerde bulunan akademisyenler ve öğrencilerle Doğramacı City Otel’de bir araya geldik. İmar ve Şehircilik Müdürümüz Sayın Şükrü Tekin ve ilgili personelimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda;Prof. Dr. Sayın Burcu Erciyas, Doç. Dr. Sayın Burak Büyükcivelek, Dr. Öğretim Üyesi Sayın Dora Almassy, Araştırma Görevlisi Sayın Eren Efeoğlu, Araştırma Görevlisi Sayın İrem Tiryaki, Araştırma Görevlisi Sayın Furkan Türk ve öğrencilerle ilçemizin mevcut şehir yapısı, imar planları, ulaşım, altyapı, ekonomik ve sosyal gelişimi ile geleceğe yönelik planlama çalışmaları hakkında karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunuldu. 6 öğretim elemanı ve 39 öğrencinin katılımıyla yürütülen saha çalışmalarının, Tosya’mızın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesine ve geleceğe yönelik planlama önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. İlçemizin planlı ve sürdürülebilir gelişimine yönelik bilimsel çalışmalar yürüten kıymetli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.