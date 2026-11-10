Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen kamyonette sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen kamyonette sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Bozkurt ilçesi KastamonuBozkurt kara yolu Bahçe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şener Kaplan (47) idaresindeki 16 APD 659 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticeisnde şarampole devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince BozkurtAbana Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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