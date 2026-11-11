Kastamonu'da aranan 30 şahıs yakalandı
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 11.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışması neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi tutuklandı.
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