Kastamonu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kastamonu Valiliği, iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı iş insanlarının ve vatandaşların, vali yardımcılarının isimleri kullanılarak dolandırıcılar tarafından arandığı belirtildi.

Bu tür çağrılara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Vali yardımcılarımızın veya kamu görevlilerimizin vatandaşlarımızdan para, bağış veya herhangi bir maddi yardım talep etmesi söz konusu değildir. Bu tür girişimlerle karşılaşan vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın herhangi bir ödeme yapmamaları, kişisel veya finansal bilgilerini paylaşmamaları ve durumu vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bildirmeleri önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.