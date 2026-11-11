Kastamonu Üniversitesi, COP31'de 12 projeyle yerini alıyor
Kastamonu Üniversitesi'nin, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de 7 projesi sergilenecek ve 5 sunumu ise ortak dijital ekranda ziyaretçilerle buluşacak.
Kastamonu Üniversitesi'nin, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de 7 projesi sergilenecek ve 5 sunumu ise ortak dijital ekranda ziyaretçilerle buluşacak.
Kastamonu Üniversitesi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) projeleriyle yer alıyor. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi'nin 7 projesi 16 Kasım’da stantta sergilenecek, 5 sunumu ise ortak dijital ekranda ziyaretçilerle buluşacak.
Stant 8'de yapılacak sergi ve "Ekran 7" de paylaşılacak sunumlarla Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre teknolojileri ve afet yönetimi konularındaki projelerini sunacak.
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