Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yapımı sürdürülen ve tamamlanma aşamasına gelen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi, AK Parti heyeti tarafından yerinde incelendi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serkan Uçar ile AK Partili ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet, modern bir görünüme kavuşturulması hedeflenen Köprübaşı Meydanı’nda yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarda ve deneme aşamalarında sona yaklaşıldığını belirten Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Köprübaşı Meydanı’nın tamamlandığında ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

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Arslan, Taşköprü'ye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek meydan düzenlemesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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