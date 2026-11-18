Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kavaklıgil, aşağı sanayi bölgesinde yaklaşık 10 bin metrekare alanda parke çakım işlemini tamamladıklarını belirtti.

Sanayi giriş çıkışları ile yeni yapılan caminin etrafında problemler olduğunu belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Yağmur suyu, bazı bölgelerde birikiyordu ve mazgallarımızın içine gitmiyordu. O sorunları giderdik ve sanayimizin giriş çıkışında herhangi bir problem kalmadı. Esnaflarımızın şikayet ettiği bazı hususlar vardı, bunlardan biri de yağmur suyunun dükkanlarına girmesiydi. Allah nasip etti, üç tane arastamıza yağmur suyu hatları çekerek, vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini gidermiş olduk. Aşağı sanayimizi Kastamonu yoluna bağlayan çevre yolumuzda da çok büyük tahribatlar vardı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sathi kaplama yaparak oradaki mağduriyeti de giderdik. Lokal alanlarda da mağduriyetler olduğunu biliyoruz. Allah nasip kısmet ederse ilerleyen zamanda da o sıkıntılarımızı da bertaraf edip, sanayimizi vatandaşımızın daha güzel ve kullanabileceği bir hale getireceğiz. Biz çalışacağız, Tosya kazanacak. Biz çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam edeceğiz."