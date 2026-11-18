Ekipler, operasyon kapsamında ikametlerde yaptıkları aramalarda 149 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 790 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 36 tabanca fişeği, 8 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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