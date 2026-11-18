Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçların aranan şahısların yakalanmasına yönelik 915 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 40 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi işlemlerinin ardından tutuklandı.

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