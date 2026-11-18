AK Parti heyeti, Taşköprü Belediyesinin yürüttüğü Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'ni yerinde inceledi.

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi bitme aşamasına geldi. İlçeyi ziyaret eden AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile AK Partili ilçe belediye başkanları meydan projesini yerinde iceledi. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projeyle ilgili heyete bilgi verdi.

Çalışmalarda ve deneme aşamalarında sona yaklaşıldığını belirten Belediye Başkanı Arslan, Köprübaşı Meydanı'nın tamamlandığında ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade etti. Arslan, Taşköprü'ye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.