Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Kastamonu halkına vedasının 101. yılı anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve Kastamonu halkına vedasının 101. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Ağustos 1925'te Kastamonu'ya gelişi, kentte ve ilçelerde gerçekleştirdiği ziyaretler ile Kastamonu halkına vedası anlatıldı.

Atatürk'ün Kastamonu ziyaretleri kapsamında Küre, Seydiler, İnebolu, Devrekani, Taşköprü ve Daday ilçelerinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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Programda ayrıca Atatürk'ün Kastamonu halkına yönelik sözleri ile kentten ayrılırken yaptığı veda konuşması okundu.

Anma programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının saygı ve minnetle yad edilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.