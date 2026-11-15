Avrupa şampiyonu milli kick boksçular, Kastamonu'da meşalelerle karşılandı

Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kastamonulu milli sporcular Asuman Çığlıoğlu ve Hamza Eren Göksu, memleketleri Kastamonu'da düzenlenen programla karşılandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Asuman Çığlıoğlu 60 kilo full contact, Hamza Eren Göksu ise 54 kilo low kick kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye'nin 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 53 madalyayla takım halinde Avrupa ikinciliği elde ettiği organizasyonun ardından Asuman ve Hamza için Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılama programı düzenlendi.

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Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporun hayatın birçok alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Şampiyonlukların büyük emek ve fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Kubalı, "Bu şampiyonlukların arkasında çok büyük bir çalışma var. Sabır, dayanıklılık, fedakarlık, azim ve kararlılık var. Sizler Türk'ün gücünü Avrupa'da gösterdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Asuman Çığlıoğlu ise 2017 yılından bu yana 60 kilo full contact branşında Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, iki yıl önce de Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini, geçen yıl ise dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı.

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Son şampiyonada finalde Rus rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandığını anlatan Asuman, şunları kaydetti:

"Bu son turnuvada biraz eksikliklerim olduğunu düşünüyordum. Antrenörümle maç öncesi oturup konuştuğumuzda bana tecrübemin beni tekrardan şampiyon yapabileceğini söyledi. Antrenörümün bana olan o inancı, final maçı öncesi konuşmuştuk. Orada aslında öz güvenimi artırdı. Maç öncesi bu konuşmayı yaptık ve ben finale çok rahat, çok öz güvenli çıktım ve Rus rakibimi de 3-0 mağlup ederek tekrardan Avrupa şampiyonu oldum."

2027 yılında düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılmaya hak kazandığını belirten Asuman Çığlıoğlu, burada da şampiyon olarak Kastamonu'ya ve Türkiye'ye yeni bir başarı kazandırmak istediğini ifade etti.

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Milli sporcu Hamza Eren Göksu da şampiyonaya katılmak için yıl boyunca eleme müsabakaları ve Türkiye şampiyonalarında mücadele ettiğini belirtti. Finalde geçen yılın dünya şampiyonu Azerbaycanlı rakibiyle karşılaştığını aktaran Hamza, rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazandığını söyledi.

Hamza Eren Göksu, "2026 yılının başından sonuna kadar eleme maçları, Türkiye şampiyonaları gibi zorlu müsabakalar yaptım. Türkiye'de kilomun en iyisi seçildiğim için bu organizasyona gitmeye hak kazandım. Finalde geçen senenin dünya şampiyonu Azerbaycanlı rakibimle karşılaştım. Güzel bir başa baş mücadele gerçekleştirdik ve rakibimi 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa şampiyonluğunu helikopter kazasında şehit düşen askerlere armağan ettiğini belirten Hamza, "Final günü aklıma o kazayı getirerek bu maça çıktım. Ben bu Avrupa şampiyonluğumu helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize armağan ediyorum. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı ve biz de bu vatan için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Emrah Şahanoğlu, iki altın madalyanın Kastamonulu sporcular tarafından kazanılmasının kent için gurur verici olduğunu söyledi.

Hamza Eren Göksu'nun antrenörü ve Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade de sporcuların Üsküp'te İstiklal Marşı'nı okutarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.