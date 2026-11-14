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        Kastamonu'da otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı: 1 yaralı

        Kastamonu'da otomobilin bariyere ve refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Kastamonu'da otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı: 1 yaralı

        Kastamonu'da otomobilin bariyere ve refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, Kastamonuİnebolu kara yolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerler ve refüjde bulunan bordür taşlarına çaptı. Kazada sürücü yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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