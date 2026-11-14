Kastamonu'da otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı: 1 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kastamonuİnebolu kara yolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerler ve refüjde bulunan bordür taşlarına çaptı. Kazada sürücü yaralandı.

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