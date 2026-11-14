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        Yükümlülere balıkçılık eğitimi verildi

        İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, yükümlülere balıkçılık mesleği tanıtılarak uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Yükümlülere balıkçılık eğitimi verildi

        İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, yükümlülere balıkçılık mesleği tanıtılarak uygulamalı eğitim verildi.

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün denetimli serbestlik çalışmaları kapsamında, İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yükümlülere yönelik "Balıkçılık Mesleği Tanıtımı ve Uygulamalı Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.

        İnebolu’nun köklü denizcilik geleneğini ve balıkçılık kültürünü tanıtmak, yükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdam edilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde, denizcilik kuralları, balık avlama teknikleri, sürdürülebilir balıkçılık, yasal düzenlemeler ve bölgede avlanan balık türleri hakkında bilgi verildi.

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        Seminerin uygulamalı bölümünde ise katılımcılara temel denizcilik becerileri yerinde gösterilerek balıkçılık mesleğinin incelikleri anlatıldı. Eğitimle yükümlülerin hem yeni bir meslek edinmelerine hem de toplumsal hayata uyum süreçlerine katkı sunulması hedeflendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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