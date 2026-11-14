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        Kastamonu'da şantiyede iki kamyonun arasına sıkışan işçi öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kastamonu'da şantiyede iki kamyonun arasına sıkışan işçi öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kornapa köyündeki bir şantiyede işçi Ekrem Acar, iki kamyonun arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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