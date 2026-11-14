Kastamonu'da şantiyede iki kamyonun arasına sıkışan işçi öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Giriş: 14.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kornapa köyündeki bir şantiyede işçi Ekrem Acar, iki kamyonun arasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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