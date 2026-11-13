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        İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı Dilek'ten Taşköprü Belediyesine ziyaret

        İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı Dilek'ten Taşköprü Belediyesine ziyaret

        İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, İstanbul'da Kastamonu'yu temsil eden kulübün çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

        Arslan, İstanbul Kastamonuspor Kulübüne faaliyetlerinde başarılar diledi.

        Dilek de İstanbul'da Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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