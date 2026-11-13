Taşköprü'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tartışma sırasında Y.K'nin tabanca ile ateş ettiği A.K. bacağından yaralandı.

Pulcular Mahallesi Belediye Sokak'ta Y.K. ve A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

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