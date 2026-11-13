Taşköprü'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 13.11.2026 - 13:50 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Pulcular Mahallesi Belediye Sokak'ta Y.K. ve A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.
Tartışma sırasında Y.K'nin tabanca ile ateş ettiği A.K. bacağından yaralandı.
A.K, vatandaşlar tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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