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        Milli kadın boksörler Avrupa'da "ünvan" koruyacak

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Boks Milli Takımı, 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Milli kadın boksörler Avrupa'da "ünvan" koruyacak

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Boks Milli Takımı, 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk hedefliyor.

        Hırvatistan'da 14-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak 10 milli boksör, hazırlıklarında sona yaklaştı.

        2024 yılında takım halinde Avrupa ikincisi, geçen yıl ise Avrupa şampiyonu olan milliler, zirvedeki yerini korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli takım antrenörü Muhammet Ali Keskin, AA muhabirine, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Takımın durumundan memnun olduğunu aktaran Keskin, "Sporcularımız çok iyi durumda. Zaten geçen yıl şampiyonduk. Bu yıl da büyük ihtimalle yine şampiyon olacağız. Hafif sıkletler de ağır sıkletler de çok güzel mücadele ediyor. Bir alt ve üst sıkletteki sporcuları birbiriyle dövüştürüyoruz, yine de çok güzel mücadele ediyorlar. Hepsi çok istiyor. Çok iyi durumdalar ve bunun farkındalar. Hırvatistan'a gideceğiz. Orada elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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        Başarıların beklentileri artırdığını dile getiren Keskin, "Bu yıl da tabii ki şampiyon olmamız gerekiyor. İkincilik bile bizi kesmeyecek. Bu sene zor olacak. Ruslar çok iyi durumda ama yine de elimizden geleni yapacağız. Şu anda zirveyi yakaladık. Çocukların hepsi hazır. Kondisyonumuz, performansımız çok güzel. Bütün sıkletlerde madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        23 yaş altı kategorisinin gençler ile büyükler arasında önemli bir geçiş aşaması olduğuna işaret eden Keskin, bazı sporcuların her iki kategoride de mücadele etmesinin takımın tecrübesini ve performansını artırdığını vurguladı.

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        - Milli boksörler iddialı

        Milli boksör Zeynep Şener ise şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarına dikkati çekerek "Hedefimiz inşallah şampiyon olmak. Çok çalıştık. Çok güçlü şekilde hazırlandık." dedi.

        Yonca Gül Yılmaz ise kampla birlikte şampiyonaya hazır duruma geldiklerini anlatarak "Şampiyonaya hazırlık kapsamında üç etap kamp yaptık. Umarım orada da takım olarak şampiyon oluruz. Allah'ın izniyle bunu başarırız. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalyayla evime dönmek istiyorum." diye konuştu.

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