15 yaşındaki Yağmur'un öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücünün yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kaza, 21 Ağustos 2025 tarihinde Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı, F.N.V. idaresindeki otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Tutuksuz yargılanan F.N.V., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, babası Alp Pehlivanlı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık, savunmasında, "Bana sorulan soruların hepsini cevapladım. Talep halinde karşı tarafın zararını karşılarım. Aracı kullanırken telefonla ilgilenmiyordum. İnternet kullanımım da normaldi. Kazayı yaptıktan sonra erkek arkadaşımı aradım, 'kaza yaptım, gel' dedim. Bu kadarını hatırlıyorum. Bir de eczanede olduğumu, kolumdaki cam kesiklerini sildiğimi hatırlıyorum. Adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Benim bu olayda kusurum yoktur" dedi.

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"Bu davanın aydınlatılmasını istiyorum"

Duruşmada söz alan Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, "Kızımın çarpıldığı yer bir kavşak alanıdır. Ben o yolu yaya olarak ve araçla defalarca geçtim. Yağmur'un çarpıldığı günle şu anki yol şartları kesinlikle aynı değildir. Benim kızım yasalara uygun şekilde o yolu geçti. Ben 15 aydır bu günü bekliyorum. Eşimle birlikte 6 aydır tırnaklarımızla kazıyarak bu davayı açtırdık. Bana anlatılanlarla gördüklerim aynı değildi. Saat 15.50'de kaza gerçekleşiyor, ardından aynı saatlerde ambulans geliyor. F.N.V. çarptıktan sonra arabanın içerisinde neden 24 saniye beklemiş, bunun cevabını versin. F.N.V.'nin şoförlük refleksleri kadar insanlık refleksleri de çok zayıfmış. Bu davanın aydınlatılmasını istiyorum" diye konuştu.

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Yağmur Pehlivanlı'nın babası Alp Pehlivanlı da projeksiyon cihazını kullanarak duruşmada olay yerini, kaza anını ve kendi yaptığı incelemeleri mahkeme heyetine anlattı. Kızının kusurlu olmadığını ifade eden Pehlivanlı, "Ben 15 aydır uğraşıyorum. Benim kızım geri gelmeyecek. Bu kazanın krokisi tekrar çizilmeli, görüntüler yeniden izlenmeli" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen O.K., H.B. ise kaza anında gördüklerini anlattı.

Mahkeme heyeti, tarafların kusur durumlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulundan rapor alınmasına karar verdi. Sanık F.N.V. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden heyet, diğer eksikliklerin de giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Aileden duruşma çıkışında açıklama

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, "İlk bilirkişi raporunda kızımın kusurlu olduğu söylendiğinde beynimden vurulmuşa döndüm. Ben F.N.V.'yi ilk kez mahkemede gördüm. Bir sonraki mahkemede burada hazır olmasını istedim. Ben nasıl buradaysam o da burada olmalıydı. Araba çarptı, kızım havaya fırladı, havada iki takla attı ve yerde 35 metre sürüklendi. İç organları zarar gördü. Yoğun bakımda iki gün yaşam mücadelesi verdi" dedi.

Baba Alp Pehlivanlı da, "Bize hep Yağmur'un ilk adımında çarpıldığı söylendi. Ancak daha sonra bunun böyle olmadığını öğrendik. Biz ambulansla Hacettepe Üniversitesine giderken dosya bir bilirkişiye gönderiliyor. Bilirkişiye dosya cuma günü öğleden sonra teslim ediliyor ve üç gün süre veriliyor. Bilirkişi, cuma günü aldığı dosyayı cumartesi günü sisteme veriyor, aracın ayna ve ön cam kısmıyla çarptığını belirtiyor. Hazırladığım sunumda ve gösterdiğim görüntülerde Yağmur'un dördüncü adımını attığında aracın geldiği, yolu boşalttığını ve ardından çarpmaya maruz kaldığını anlattım" diye konuştu.

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Ailenin avukatlarından Gökhan Işık Ulutaş ise, "Bizim keşif yapılması talebimiz vardı, hiç keşif yapılmadı. Aile bu davanın görülmesi için büyük mücadele verdi. Aile mücadele etmeseydi takipsizlikle kapatılacak bir dosyaydı. Biz avukatlar olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.