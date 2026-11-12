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        Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar ve karın buluşması görsel şölen oluşturdu

        Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar ve kışın bir arada hakim olduğu ormanlık alanlar görsel şölen sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar ve karın buluşması görsel şölen oluşturdu

        Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda sonbahar ve kışın bir arada hakim olduğu ormanlık alanlar görsel şölen sundu.

        Kastamonu ile Bartın sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın ve kışın güzelliklerini bir arada yaşıyor. Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı, vadileri, yamaçları, dereleri ve kanyonlarıyla her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, sonbaharda renk cümbüşüne bürünen ve yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Doğasever ve fotoğraf tutkunlarına mest eden Küre Dağlarının Kastamonu sınırında yer alan Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı’nda büyüleyen manzaralar ortaya çıktı.

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        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Şu anda sonbaharın son güzünde, kışın ilk günlerindeyiz. Sonbahar ve kış bir araya öyle bir denk geldi ki Küre Dağlarında eşsiz manzaralar oluşturdu. Bir tarafta doğanın bin bir rengiyle kaplanmış olan dağlarımız, ormanlarımız ve diğer yandan üzerine yağan bembeyaz kar. İki mevsimin bir araya gelmesi görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda bugün çektiğimiz görüntüler, çektiğimiz fotoğraflar, sadece Kastamonu için değil, tüm doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu. Bunun için bu doğaya, bu Milli Parkımıza sahip çıkalım, koruyalım, hiçbir şekilde ormanlarımızı kirletmeyelim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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