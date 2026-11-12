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        Üniversite öğrencileri, 561 yıllık tarihi Hoca Şemseddin Camiini gezdi

        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Küre ilçesinde bulunan tarihi Hoca Şemseddin Camiini ziyaret ederek, yapının tarihi, mimari özellikleri ve kültürel önemi hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Üniversite öğrencileri, 561 yıllık tarihi Hoca Şemseddin Camiini gezdi

        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Küre ilçesinde bulunan tarihi Hoca Şemseddin Camiini ziyaret ederek, yapının tarihi, mimari özellikleri ve kültürel önemi hakkında bilgi aldı.

        Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, Küre'nin simge yapılarından biri olan Hoca Şemseddin (Akşemseddin) Camiini ziyaret etti. Ziyarette Küre Ersizlerdere Kalkınma, Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır tarafından öğrencilere caminin tarihi, mimari yapısıyla ilgili bilgi verildi. Caminin tarihi önemine değinen Çağır, Küre ilçe merkezinde bulunan caminin 14651473 yılları arasında inşa edilen ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin ile ilişkilendirilen önemli eserlerden biri olduğunu belirtti.

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        Gezi kapsamında öğrenciler, yüzyıllardır ilçenin ibadet merkezlerinden biri olma özelliğini sürdüren caminin haziresini ve avlusunu da gezdi. Tarihi yapıyı ilgiyle inceleyen öğrenciler, hem Küre'nin kültürel mirasını tanıma hem de geçmişten günümüze ulaşan mimari eserleri yerinde görme fırsatı buldu.

        Camiyi ziyaret eden Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden Elif Özdemir, "Gezilerimiz kapsamında Küre’de 600 yıldan daha fazla yapımı bulunan Akşemseddin Camiini ziyaret ettik. Cami, çok güzel işçilikle dokunmuş. Mimarisinin titizlikle yapıldığını gördüm. Her bir yeri farklı farklı özellikler barındırıyor. Caminin içerisi muhteşem. Belki günümüz şartlarında bu cami yapılabilir ama o dönemin şartlarında bu camiyi inşa etmek gerçekten çok zor. Camiyi fazlasıyla beğendim, arkadaşlarımda aynı şekilde benim düşünceme sahipler. Ayrıca ziyarette bizlere Küre ilçesi hakkında da bilgiler aktarıldı. Küre’nin, İstanbul’un fethinde bakır madenlerinde yapılan topların Küre ilçesinden İstanbul’a gönderildiği ve surların bu şekilde aşıldığını öğrendik. Bu bizleri de ayrıca gururlandırdı" dedi.

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        Küre ilçesinin mutlaka ziyaret edilerek gezilmesi tavsiyesinde bulunan Özdemir, "Bu yüzden Hacı Şemseddin Camiini ve Küre ilçesini mutlaka ziyaret edip, gezmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben hayranlıkla bu ilçeyi gezdim ve tarihi dinledim, birçok fotoğrafta çektirdim" diye konuştu.

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