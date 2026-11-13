Tartıştığı kişiyi bacağından vuran şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan tartışma sonrasında tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Belediye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., silahla ateş ederek A.K.’yi bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.